Жителей города и края приглашают в краевую библиотеку окунуться в мир Шотландии и узнать о традициях праздника Бельтайн

27.04.2017 03:43:15 (GMT+12)

Жителей города и края приглашают в краевую библиотеку окунуться в мир Шотландии и узнать о традициях праздника Бельтайн

Жителей края приглашают принять участие в мероприятии «Бельтайн: история в клетку», которое состоится  в  Камчатской краевой научной библиотеке им. С.П. Крашенинникова.

Для всех пришедших участники танцевального  клуба «Камчатская Бретань» через театрализованное представление расскажут о традициях и обычаях кельтского праздника в честь приближающегося лета – «Бельтайн», который отмечается в Шотландии 1 мая.

Также на вечере проведут мастер-класс по кельтским и скандинавским танцам.

           Мероприятие организовано при информационной поддержке Министерства культуры Камчатского края.

           Вечер состоится 30 апреля в 17.00 в актовом зале библиотеки.

Вход свободный. Возраст: 14+

Подробная информация по телефону:(415 2) 25-19-14

Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Министерстве культуры Камчатского края.

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