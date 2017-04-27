Жителей города и края приглашают в краевую библиотеку окунуться в мир Шотландии и узнать о традициях праздника Бельтайн

27.04.2017 03:43:15 (GMT+12)
Жителей края приглашают принять участие в мероприятии «Бельтайн: история в клетку», которое состоится в Камчатской краевой научной библиотеке им. С.П. Крашенинникова.
Для всех пришедших участники танцевального клуба «Камчатская Бретань» через театрализованное представление расскажут о традициях и обычаях кельтского праздника в честь приближающегося лета – «Бельтайн», который отмечается в Шотландии 1 мая.
Также на вечере проведут мастер-класс по кельтским и скандинавским танцам.
Мероприятие организовано при информационной поддержке Министерства культуры Камчатского края.
Вечер состоится 30 апреля в 17.00 в актовом зале библиотеки.
Вход свободный. Возраст: 14+
Подробная информация по телефону:(415 2) 25-19-14
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Министерстве культуры Камчатского края.
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