Накануне Дня весны и труда в краевой библиотеке состоится концерт учащихся Детской музыкальной школы «Весенний праздник»

27.04.2017 03:43:14 (GMT+12)

Жителей края приглашают на концерт учащихся Детской музыкальной школы при Камчатском колледже искусств, приуроченный к празднованию Дня весны и труда – 1 мая.



В программе: выступление творческих коллективов и юных солистов школы, а также оркестра русских народных инструментов, хора младших классов, ансамбля народных инструментов и др. Многие участники концерта - лауреаты краевых конкурсов и фестивалей.



Как отметили в Колледже искусств: «Сотрудничество с краевой библиотекой становится для учащихся и преподавателей Детской музыкальной школы доброй традицией – первый концерт в библиотеке прошел с большим успехом при полном аншлаге еще в прошлом учебном году. Уверены, и в этот раз концерт станет настоящим праздником музыки, как для юных артистов, так и для их благодарных слушателей».



Мероприятие организовано при информационной поддержке Министерства культуры Камчатского края.



Концерт состоится 28 апреля в 18.00, в актовом зале библиотеки.



Вход свободный.



Подробная информация по телефону: (8 415 2) 25-23-55



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Министерстве культуры Камчатского края.