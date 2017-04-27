Традиционное мероприятие для студентов-пенсионеров «Выпускной вечер Университета «третьего» возраста» состоится в краевой библиотеке

27.04.2017 03:43:14 (GMT+12)

В актовом зале Камчатской краевой научной библиотеки им. С.П. Крашенинникова состоится выпускной вечер Университета «третьего» возраста.



Более двух сотен выпускников выйдут на сцену библиотеки, чтобы показать, чему научились за 2016-2017 учебный год на факультетах иностранного языка, декоративно-прикладного творчества, юридической, компьютерной грамотности и истории России.



На подведении итогов учебного года выпускников поздравят сотрудники социального отдела, а также творческие коллективы города.



Напомним, Университет «третьего возраста» - это социальный проект Камчатской краевой научной библиотеки им. С. П. Крашенинникова, который существует с 2012 года. Такая форма работы с пенсионерами включает в себя организацию различных учебных и просветительских курсов, клубов по интересам, творческих мастер-классов и встреч, конкурсов и т.д.



Добавим, что любой неработающий пенсионер может стать слушателем Университета и посещать одновременно разные факультеты. Образовательные программы специально адаптированы для работы с людьми старшего возраста.

Для зачисления в университет при себе необходимо иметь паспорт. Обучение организовано на бесплатной основе.



Подробную информацию по Университету «третьего» возраста можно получить на веб-сайте kamlib.ru .



Мероприятие организовано при информационной поддержке Министерства культуры Камчатского края.



Начало встречи 28 апреля, в 15.00, в актовом зале библиотеки.



Вход свободный.





Телефон для справок: 8 (415- 2) 25-23-51



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Министерстве культуры Камчатского края.