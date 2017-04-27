Традиционное мероприятие для студентов-пенсионеров «Выпускной вечер Университета «третьего» возраста» состоится в краевой библиотеке

27.04.2017 03:43:14 (GMT+12)
В актовом зале Камчатской краевой научной библиотеки им. С.П. Крашенинникова состоится выпускной вечер Университета «третьего» возраста.
Более двух сотен выпускников выйдут на сцену библиотеки, чтобы показать, чему научились за 2016-2017 учебный год на факультетах иностранного языка, декоративно-прикладного творчества, юридической, компьютерной грамотности и истории России.
На подведении итогов учебного года выпускников поздравят сотрудники социального отдела, а также творческие коллективы города.
Напомним, Университет «третьего возраста» - это социальный проект Камчатской краевой научной библиотеки им. С. П. Крашенинникова, который существует с 2012 года. Такая форма работы с пенсионерами включает в себя организацию различных учебных и просветительских курсов, клубов по интересам, творческих мастер-классов и встреч, конкурсов и т.д.
Добавим, что любой неработающий пенсионер может стать слушателем Университета и посещать одновременно разные факультеты. Образовательные программы специально адаптированы для работы с людьми старшего возраста.
Для зачисления в университет при себе необходимо иметь паспорт. Обучение организовано на бесплатной основе.
Подробную информацию по Университету «третьего» возраста можно получить на веб-сайте kamlib.ru .
Мероприятие организовано при информационной поддержке Министерства культуры Камчатского края.
Начало встречи 28 апреля, в 15.00, в актовом зале библиотеки.
Вход свободный.
Телефон для справок: 8 (415- 2) 25-23-51
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Министерстве культуры Камчатского края.
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