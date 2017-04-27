О шедеврах мировой литературы можно будет узнать на лекциях в краевой библиотеке

27.04.2017 03:43:14 (GMT+12)

Жителей города и края приглашают послушать цикл лекций на тему «В мире великих книг». Целью проводимых встреч является привлечение внимания к образцам мировой литературы, повышения интереса к чтению, расширению кругозора. Мероприятия будут проходить в Камчатской краевой научной библиотеке им. С.П. Крашенинникова.



Автор проекта - выпускник Санкт-Петербургского государственного университета, журналист, библиофил, переплетчик Александр Хачукаев (г. Санкт-Петербург).



Очередная лекция будет посвящена американскому писателю и журналисту Амброзу Бирсу. На встрече гостей познакомят с биографией и творчеством мастера едкого юмора, чьи произведения называют пугающими и прекрасными одновременно.



Мероприятие организовано при информационной поддержке Министерства культуры Камчатского края.



Встречи состоятся 27 апреля в 18.30, в актовом зале библиотеки и 29 апреля в 17.00 в отдел по работе с молодежью.



Вход свободный. Ограничения по возрасту 12+



Подробная информация по телефону 8 (415- 2) 25-19-14



Для справки: Бирс Амброз Гвиннет родился 24 июня 1842 года в сельской местности в округе Мейгс (штат Огайо). Был участником Гражданской войны 1861 г. Он сменил множество профессий, прежде чем стал журналистом, работая корреспондентом и редактором в ряде газет. В 1871 году выпустил первый рассказ «Долина призраков» и сборник «Самородки и пыль», которые не имели успеха. Бирса прославили «страшные» рассказы «Проклятая тварь», «Человек и змея», «Убит под Ресакой» и т.д. В конце 1912 года отправился в Мексику в качестве военного корреспондента и из поездки не вернулся. Его исчезновение до сих пор остается загадкой.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Министерстве культуры Камчатского края.