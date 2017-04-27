Советский приключенческий фильм «Случай в вулкане» покажут на очередном сеансе краеведческого кинозала

27.04.2017 03:43:13 (GMT+12)

Камчатская краевая библиотека им. С. П. Крашенинникова приглашает на просмотр художественного фильма 1940 года – «Случай в вулкане».



Кинокартина, премьера которой состоялась 22 марта 1941 года, снята группой режиссёров: Евгением Шнейдером, Львом Кулешовым, Александром Хохловым.



В фильме повествуется о том, как в один праздничный день, раздухарившийся Андрей Латонин сболтнул своей девушке Наташе, что совершит ради неё парашютный прыжок. Но в итоге слово своё, испугавшись, не сдержал - прыжка не состоялось. От стыда Андрей решает уехать из родного края, чтобы никогда не видеть разочарование в глазах любимой. Волею случая он оказывается матросом в команде теплохода, который плывет к берегу Камчатки. На судне присутствует группа ученых, занимающихся изучением вулканической активности полуострова, к ней-то и прибивается беглец…



Мероприятие организовано при информационной поддержке Министерства культуры Камчатского края.



Встреча состоится 27 апреля в 18.00, в малом зале библиотеки.



Вход свободный.



Подробная информация по телефону: 8 (415 2) 25-19-69



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Министерстве культуры Камчатского края.