Советский приключенческий фильм «Случай в вулкане» покажут на очередном сеансе краеведческого кинозала

27.04.2017 03:43:13 (GMT+12)
Камчатская краевая библиотека им. С. П. Крашенинникова приглашает на просмотр художественного фильма 1940 года – «Случай в вулкане».
Кинокартина, премьера которой состоялась 22 марта 1941 года, снята группой режиссёров: Евгением Шнейдером, Львом Кулешовым, Александром Хохловым.
В фильме повествуется о том, как в один праздничный день, раздухарившийся Андрей Латонин сболтнул своей девушке Наташе, что совершит ради неё парашютный прыжок. Но в итоге слово своё, испугавшись, не сдержал - прыжка не состоялось. От стыда Андрей решает уехать из родного края, чтобы никогда не видеть разочарование в глазах любимой. Волею случая он оказывается матросом в команде теплохода, который плывет к берегу Камчатки. На судне присутствует группа ученых, занимающихся изучением вулканической активности полуострова, к ней-то и прибивается беглец…
Мероприятие организовано при информационной поддержке Министерства культуры Камчатского края.
Встреча состоится 27 апреля в 18.00, в малом зале библиотеки.
Вход свободный.
Подробная информация по телефону: 8 (415 2) 25-19-69
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Министерстве культуры Камчатского края.
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