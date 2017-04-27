Депутат Государственной Думы ФС РФ Константин Слыщенко провёл семинар в рамках проекта «Школа молодого политика» регионального отделения ВПП «Единая Россия»

27.04.2017 02:58:46 (GMT+12)

В понедельник, 24 апреля, депутат Государственной Думы ФС РФ Константин Слыщенко провёл семинар в рамках проекта «Школа молодого политика» регионального отделения ВПП «Единая Россия». Встреча прошла в администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в ходе региональной недели Константина Слыщенко на Камчатке.



Участие в мероприятии приняли: глава Петропавловск-Камчатского городского округа Виталий Иваненко, депутаты Законодательного Собрания Камчатского края и городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа, активисты «Молодой гвардии» и другие камчатцы, интересующиеся политикой.



В ходе заседания Константин Слыщенко подробно остановился на таких вопросах, как соблюдение необходимых процедур для участия в предварительном внутрипартийном голосовании ВПП «Единая Россия», которое пройдёт по всей стране 28 мая, роли наблюдателей на голосовании и правовых аспектах участия в выборах.



Подводя промежуточные итоги работы «Школы молодого политика», Константин Слыщенко заметил, что 43 из 86 человек, которые изъявили желание участвовать в предварительном внутрипартийном голосовании ВПП «Единая Россия» в краевой столице, являются слушателями «Школы молодого политика». А согласно экспертным оценкам, не менее 10 слушателей «Школы молодого политика» имеют большие шансы на избрание в городскую Думу Петропавловск-Камчатского городского округа: «Я выступал с лекциями о политике в нескольких регионах. Мне есть с чем сравнить, и могу сказать, что благодаря нашей „Школе“ камчатские начинающие политики получили знания высокого уровня. И в этом плане показательным является тот факт, что ровно половина из кандидатов, записавшихся на участие в предварительном голосовании, – ученики нашей „Школы“. Это говорит о том, что вы получили здесь необходимые навыки и знания, что вы чувствуете уверенность в себе и своих силах, – сказал депутат Госдумы. – Кстати, всего лишь 8 из действующих депутатов городской Думы заявили о своём участии в предварительном голосовании, поэтому мы можем ожидать существенного обновления депутатского корпуса осенью этого года. Желаю вам успеха и достойных результатов на предварительном голосовании».



Также депутат Госдумы дал практические советы по подготовке к выборам и участию в них. Затем присутствующим была предоставлена возможность получить ответы на интересующие вопросы. В завершении встречи Константин Слыщенко подарил слушателям «Школы» политические дайджесты и редкие книги о политике и экономике.



Напомним, проект «Школа молодого политика», инициированный Константином Слыщенко, существует с сентября 2014 года. «Школа» работает для тех, кто интересуется политикой и хочет принимать активное участие в политической жизни нашего края и всей страны. Цель проекта – создать качественный кадровый резерв для выдвижения на выборные должности. «Школа молодого политика» не имеет возрастных ограничений, стать участником проекта может любой желающий. Вход на семинары свободный.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Регионального исполнительного комитета регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».