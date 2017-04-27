Новое почтовое отделение появится в микрорайоне Северо-Восток

27.04.2017 02:35:36 (GMT+12)
24 апреля в рамках региональной недели депутат Государственной Думы ФС РФ Константин Слыщенко встретился с руководителем Управления Федеральной почтовой связи Камчатского края. На встрече обсуждались вопросы об улучшении качества обслуживания населения и возможности открытия дополнительного отделения почтовой связи на Северо-Востоке. Ранее с просьбой о помощи в решении этих проблем к Константину Слыщенко обратились жители микрорайона.
Люди говорили о том, что благодаря строительству нового жилья микрорайон, который обслуживает всего одно отделение почтовой связи, существенно вырос (примерно в 2 раза по количеству жителей с момента открытия ОПС). Сейчас единственное в микрорайоне отделение почтовой связи, которое находится в помещении 3-комнатной квартиры по адресу ул. В. Кручины, 8, обслуживает порядка 30 000 жителей. Площадь отделения небольшая, поэтому ждать своей очереди людям приходится на улице.
Вместе с рабочей группой депутат Госдумы РФ осмотрел существующее отделение почты и помещение, расположенное по адресу ул. В. Кручины, 8/6, которое по итогам проведённой по этому вопросу работы было выделено «Почте России» в безвозмездное пользование для открытия дополнительного отделения на Северо-Востоке. Это отдельно стоящее здание площадью 428 кв. м, в котором раньше располагался ресторан. К помещению ведут хорошие подъездные пути, рядом есть удобная парковка.
«Согласно планировочному решению, здесь будет располагаться и „EMS Почта России“ с отдельным входом для получения посылок, и клиентское окно „Почта Банк“, и большой удобный торговый зал для посетителей. Здание хорошее, просторное, но требует масштабного капитального ремонта. Здесь даже коммуникаций и стёкол в окнах нет, не говоря уже о каком-то косметическом ремонте. Надеюсь, выполнить и окончить все ремонтные работы, чтобы подготовить отделение к открытию, мы сможем уже этой осенью», – сообщил директор УФПС Камчатского края Владимир Шабловский.
Как рассказал Константин Слыщенко, ранее он направлял обращение на имя руководителя «Почты России» с просьбой максимально оперативно решить вопрос с открытием дополнительного отделения почтовой связи на Северо-Востоке: «Люди были недовольны ситуацией, и они совершенно правы: услуги, оказываемые „Почтой России“, должны быть более доступными населению. И дело сдвинулось с места. Теперь, благодаря участию Правительства Камчатского края, вопрос решается, и я буду продолжать работу по этой проблеме в двух направлениях: это и выделение ещё одного помещения в другой части микрорайона, и финансирование для обустройства новых отделений почтовой связи. Это нужно людям, и общими усилиями мы сделаем услуги почтовых отделений для жителей Северо-Востока доступными и удобными», – сказал депутат Госдумы РФ.
Напоминаем, что для оперативности реагирования на важные ситуации и скорейшего решения вопросов, возникающих у граждан, жители Камчатки всегда могут направить обращение к Константину Слыщенко по электронной почте: kslyschenko@duma.gov.ru.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Регионального исполнительного комитета регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».
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