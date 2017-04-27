Константин Слыщенко провёл приём граждан по личным вопросам

27.04.2017 02:35:36 (GMT+12)
Мероприятие состоялось в рамках региональной недели.
Более трёх часов длился личный приём граждан, который состоялся 25 апреля в региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. В мероприятии приняли участие специалисты центральной общественной приёмной депутата Государственной Думы РФ Константина Слыщенко.
Всего в приёмные часы за помощью к депутату Государственной Думы РФ обратились 15 человек. Основные проблемы, с которыми люди пришли на встречу с Константином Слыщенко, были связаны с предоставлением жилья, выплатами зарплат и социальных пособий, вопросами по ЖКХ, здравоохранению, энергетике и образованию. Обращения и письменные заявления граждан были рассмотрены и приняты в работу.
Как рассказал Константин Слыщенко, потребность людей в таких личных приёмах не становится меньше: «Люди приходят с самыми наболевшими вопросами, и, конечно, в рамках своих полномочий я буду помогать им в решении возникающих проблем. Так было, есть и будет. В то же время много вопросов связано не с личными трудностями, а с социально-значимыми темами, поэтому встречи с людьми позволяют мне видеть широкий спектр того, на что необходимо обратить внимание в первую очередь, по каким актуальным направлениям следует работать с удвоенной силой. Благодарю жителей Камчатки за неравнодушие к судьбе нашего края и активную гражданскую позицию», – прокомментировал итоги мероприятия депутат Госдумы РФ.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Регионального исполнительного комитета регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».
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