О миграционной ситуации в Камчатском крае

27.04.2017 02:35:36 (GMT+12)

Демографическая ситуация в Камчатском крае характеризуется ежегодной убылью населения за счет миграционного оттока.



За последние 5 лет максимальное значение интенсивности миграции было зафиксировано в 2014 году (перемещения совершали 93 человека из каждой 1000 человек населения Камчатского края). В последующие годы интенсивность миграции пошла на спад и в 2016 году составила 85 человек.



Миграционная активность населения Камчатского края в 2016 году в сравнении с предыдущим годом снизилась на 4,8% (26927 человек против 28277 человек в 2015 году).



В 2016 году на территорию Камчатского края прибыло 11052 человека в возрасте 14 лет и старше (35 человек на 1000 человек населения).



Одной из основных причин изменения места жительства является желание мигрантов найти работу - 2197 человек прибыли в край именно по этим причинам (19,9% от общего числа прибывших в возрасте 14 лет и старше). Стоит отметить, что из них 75,1% (1649 человек) - это трудовые мигранты, прибывшие из других регионов России. Доля прибывших трудовых мигрантов из-за рубежа в общем количестве трудовых мигрантов составляет 24,9% (548 человек), большая часть мигрантов (522 человека) прибыла из стран СНГ.



Поток мигрантов, прибывших по причинам личного и семейного характера, на Камчатку составил 2489 человек или 22,5% от общего числа прибывших в возрасте 14 лет и старше.



В связи с учебой на Камчатку приехали 228 человек, в том числе из других регионов России – 39 человек, из стран СНГ – 4 человека. Внутрирегиональное перемещение в связи с учебой совершили 185 человек.



В 2016 году покинули полуостров 12706 человек в возрасте 14 лет и старше (40 человек на 1000 человек населения).



По причинам личного характера с Камчатки уехали 4103 человека, это 32,3% всех выбывших в возрасте 14 лет и старше.



В поисках работы уехали 1182 человека (9,3% всех выбывших в возрасте 14 лет и старше). Учиться уехали 888 человек (7,0%). Возвращаются на постоянное место жительства на материк 3,5% всех выбывших в возрасте 14 лет и старше.

Основными составляющими миграции являются межрегиональная, внутрирегиональная и международная миграция.



В структуре миграционных связей Камчатского края основное место традиционно занимает межрегиональная миграция, составляя 58,7%.



В 2016 году большая часть российских мигрантов прибыла из регионов Дальневосточного федерального округа – 24,0%, из Центрального федерального округа – 17,4%, из Сибирского и Северо-Западного федерального округа – по 15,8%.



Среди российских территорий, принявших в 2016 году наибольшее число мигрантов из Камчатского края, лидирует Северо-Западный федеральный округ – 21,3%, затем следуют Центральный федеральный округ – 21,1%, Южный федеральный округ – 17,7% и Дальневосточный федеральный округ – 17,6%.



В 2016 году зафиксировано снижение миграционной активности населения внутри Камчатского края на 22,6% по сравнению с 2015 годом.



По объему перемещений населения доля внутрирегиональных ми-грационных процессов в общем объеме миграционных потоков составила 18,9%. В течение 2016 года внутри края сменили место жительства 2542 человека, выбирая при этом более благоприятные районы. Самым популярным населенным пунктом у внутрикраевых мигрантов на протяжении последних лет был и остается краевой центр (46,1% всех прибывших).



На долю международной миграции приходится 22,4% миграционного потока. При этом преобладает въездной поток мигрантов. В 2016 году сальдо международного миграционного обмена Камчатского края составило 823 человека.

Наиболее тесные миграционные связи у Камчатского края традиционно сложились со странами СНГ.



В 2016 году 93,1% прибывших международных мигрантов пришлось именно на эти страны.



Среди прибывших на полуостров киргизы составили 33,7% (в 2015 году – 10,2%), узбеки – 23,1% (51,4%), украинцы – 22,7% (19,4%), армяне – 10,3% (6,9%).



В 2016 году 94,4% выбывших международных мигрантов пришлось также на страны СНГ – в основном по причине окончания срока регистрации.



Из стран дальнего зарубежья в 2016 году прибыло 236 человек, из них 82,6% - мигранты из КНДР. Почти все (97,9%) прибывшие мигранты находятся в трудоспособном возрасте.



В 2016 году в страны дальнего зарубежья с полуострова на постоянное место жительства выехало 146 человек, из них 84,2% в КНДР.



Из всех иностранцев, прибывших на территорию края в 2016 году, 17,1% приехали с целью найти работу.



В течение последних трех лет иностранные мигранты менее активно привлекаются работодателями в качестве дешевой рабочей силы, о чем свидетельствуют данные об интенсивности миграционных потоков.



В рамках действия на территории Российской Федерации Государ-ственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в 2016 году в Камчатский край прибыло 380 участников Государственной программы и членов их семей, выбыло 11 человек. Прирост численности участников Государственной программы на территории края за 2016 год составил 369 человек.



Камчатстат