Яровая всегда на связи с земляками

27.04.2017 02:27:58 (GMT+12)

Ирина Яровая провела очередной прием земляков по скайпу. Наш депутат, заместитель председателя Государственной Думы регулярно общается с жителями региона прямо из Москвы в режиме он лайн, помогает решать проблемы, с которыми люди идут на прием. Традиционно мероприятие прошло в общественной приемной лидера «ЕДИНОЙ РОССИИ» Дмитрия Медведева в Камчатском крае. На приёме побывали 5 человек. Их обращения для большей оперативности и эффективности рассмотрены в присутствии представителей исполнительной власти края, города Петропавловска, а также Елизовского муниципального района. Вопросы касались самых разных направлений, в том числе речь шла о перспективе благоустройства территории сельского Дома Культуры в п. Новый Елизовского муниципального района.

