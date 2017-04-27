На Камчатке прошёл краевой форум аккордеонистов

27.04.2017 02:09:25 (GMT+12)
В Детской школе искусств № 5 краевого центра в минувшие выходные прошёл V форум аккордеонистов Камчатки «Маэстро аккордеон». Участниками мероприятия стали музыканты из Вилючинска и Петропавловска-Камчатского, сёл Усть-Большерецк, Тиличики, Коряки. Об этом сообщили в министерстве культуры Камчатского края.
«Форум был посвящён Международному дню аккордеона. Цикл мероприятий для аккордеонистов края проходил в Петропавловске-Камчатском в течение всей минувшей недели. Музыканты, преподаватели детских школ искусств, Камчатского колледжа искусств и их ученики смогли принять участие в курсах повышения квалификации по теме: "Методика преподавания игры на аккордеоне (баяне) в ДШИ", которые прошли в Камчатском учебно-методическом центре. Со своими коллегами и юными аккордеонистами провела занятия заслуженный работник культуры РФ, профессор факультета культуры и искусства Омского государственного университета имени Фёдора Достоевского Людмила Белецкая. С её участием также проведено первое заседание методического объединения преподавателей по классу баяна, аккордеона детских школ искусств Камчатского края "Методическая копилка"», - рассказали в министерстве.
Методическое объединение создано для обеспечения качества дополнительного образования, создания единого информационного пространства для общения, обмена опытом, представления лучших традиционных и внедрения инновационных образцов педагогической деятельности, выработки единых критериев, норм и требований к оценке результатов образовательной деятельности педагогов детских школ искусств.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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