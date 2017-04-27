Власти Камчатки и ресурсоснабжающие предприятия подпишут соглашение по повешению доступности инженерной инфраструктуры

27.04.2017 02:09:27 (GMT+12)

Правительство Камчатского края готовит соглашение, которое планируется заключить с ресурсоснабжающими предприятиями края, предусматривающее дальнейшее взаимодействие сторон по сокращению сроков технологического присоединения к сетям. Об этом сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края.



Там рассказали, что данное соглашение призвано упростить процедуру подключения для заявителей. Кроме того, ведётся работа по предоставлению потенциальным заявителям доступной и наглядной информации о возможностях технологического присоединения.



«В частности, рассматривается возможность создания карт-схем с указанием информации о свободных резервах трансформаторной мощности и отображением на географической карте Камчатского края ориентировочного места подключения (технологического присоединения) к сетям с детализацией информации о количестве заключенных договоров на технологическое присоединение, о планируемых сроках строительства и реконструкции в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, а также ежеквартальной актуализацией представленных данных», - рассказали в министерстве.



В ведомстве напомнили, что на Камчатке продолжается планомерная работа по решению вопросов, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям. Мероприятия, направленные на повышение доступности сетевой инфраструктуры, ведутся совместно с ресурсоснабжающими предприятиями и органами местного самоуправления.



«Распоряжением Правительства Камчатского края утверждена «Дорожная карта» по улучшению инвестиционного климата. Усовершенствовано законодательство в области градостроительной деятельности. Сокращен срок предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на использование земель и земельных участков на территории Петропавловск-Камчатского», - отметили в минЖКХ.



На официальных сайтах ресурсоснабжающих предприятий края создан «Личный кабинет», позволяющий потребителям в режиме «он-лайн» направлять заявки на технологическое присоединение и осуществлять контроль за ходом исполнения заявки. Также организованы горячие линии телефонной связи для оперативного решения возникающих вопросов.



«Реализация указанных мероприятий позволила сократить вдвое количество этапов (процедур) технологического присоединения энергопринимающих устройств и уменьшить средний срок технологического присоединения к электрическим сетям до 111 дней», - добавили в министерстве.



Более подробная информация по вопросам технологического присоединения к электрическим сетям, а также сетям холодного водоснабжения и водоотведения размещена на странице министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края в разделе «Технологическое присоединение».



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.