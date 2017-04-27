Владимир Илюхин: пересмотр соглашения с Минфином РФ позволит обеспечить предоставление льгот резидентам ТОР и СПВ

27.04.2017 02:20:30 (GMT+12)

В соглашение между Минфином России и Правительством Камчатского края внесены изменения, позволяющие продолжить обеспечение льготами резидентов ТОР и Свободного порта Владивосток. Об этом заявил Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.



По его словам, речь идёт о соглашении по повышению эффективности расходов и росту доходной части бюджета, заключённого между Министерством финансов России и Правительством Камчатского края в 2010 году. Согласно документу, регион, выполняя определённые условия, получает федеральные дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности.



«Одним из таких условий является сокращение объема недополученных в результате налоговых преференций для бизнеса доходов. В случае введения дополнительных льгот предусмотрены штрафные санкции, которые лишают край части федеральных дотаций. С одной стороны перед нами стоят задачи по ускоренному развитию Камчатки, созданию благоприятного инвестиционного климата и поддержке резидентов ТОР и СПВ, с другой стороны – предоставление дополнительных льгот инвесторам ведёт к нарушению соглашения с Минфином», - сказал Владимир Илюхин.



Глава региона отметил, что Правительством Камчатского края при поддержке Минвостокразвития была проведена большая работа в части исключения из расчета обеспечения налоговой базы льгот, предоставляемых резидентам СПВ и ТОР.



«Мы направили свои предложения по внесению изменений в соглашение с Минфином. Они были услышаны и учтены при внесении изменений в документ. Таким образом, пересмотр соглашения позволил сохранить весь объём федеральных дотаций и продолжить предпринимать шаги по предоставлению льгот для резидентов территории опережающего развития и Свободного порта», - сказал Владимир Илюхин.



Напомним, что резиденты особых режимов на Камчатке имеют право на получение ряда льгот, в том числе льгот по налогу на добавленную стоимость, по налогу на прибыль организаций, по налогу на имущество организаций, по земельному налогу. В настоящее время резидентами ТОР «Камчатка» и Свободный порт Владивосток в крае являются около 30 компаний с общим объёмом инвестиций порядка 17 млрд рублей.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.