27.04.2017 02:09:24 (GMT+12)
Жителей Камчатки приглашают поучаствовать в памятной акции «Бессмертный полк». Традиционно она состоится в День Победы – 9 мая, и соберёт тех граждан, чьи семьи затронули события Великой Отечественной войны.
Шествие колонны «Бессмертного полка» начнётся с улицы Ленинской. Желающих принять участие приглашают для построения подойти к дому быта «Чайка» в 13:00.
«Само шествие начнётся в 14:00. Колонна пройдёт до центральной площади имени В.И. Ленина. Отмечу, что в этом году не требуется никакой предварительной регистрации для участия в акции. Желающих попасть в колонну “Бессмертного полка” встретят волонтёры. Не стоит забывать и о транспарантах с фотографиями. Оцифровать, и напечатать снимки можно с помощью наших партнёров, связавшись с ними по телефонам: 8 (4152) 26-75-49, 40-81-20 и 41-70-78», - сообщил координатор проекта в Камчатском крае Игорь Вариченко.
Он добавил, что в этом году в программу акции были внесены некоторые новшества. Так, в шествии примут участие члены военно-исторического клуба «Петропавловск», которые будут оснащены военной формой и аммуницией, которая использовалась на Великой Отечественной войне. Кроме того, на площади В.И. Ленина состоится выставка военного снаряжения и ретро-автомобилей.
Более подробная информация о проведении акции размещена на сайте, и на странице официальной группы проекта в социальной сети «ВКонтакте».
Справка:
Акция «Бессмертный полк» впервые состоялась 9 мая 2012 года в Томске. С каждой последующей годовщиной Великой Победы она приобретала всё большую популярность. На сегодняшний день акцию поддерживают более 500 городов в России и ещё 40 странах по всему миру.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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