Предпринимателей Камчатки призывают активизировать работу по включению в госреестр объектов НВОС

27.04.2017 02:20:30 (GMT+12)
Предпринимателям и юридическим лицам Камчатского края необходимо активизировать работу по постановке на учёт объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Об этом сообщили в региональном агентстве по обращению с отходами.
«По состоянию на начало апреля к нам поступило всего 205 заявок по постановке объектов НВОС на государственный учёт, 97 объектов по ним включены в региональный госреестр. Между тем, их число на территории края значительно выше. К таким объектам можно отнести, к примеру, объекты производства, энергетики, обезвреживания отходов, очистки сточных вод и другие. Если предприниматели не уверены, оказывают ли их объекты негативное воздействие на окружающую среду, рекомендуем им в любом случае подать заявку – в реестр будут включены только те объекты, которые подлежат учёту. Призываем всех природопользователей ответственно подойти к этому вопросу», - сказали в агентстве.
Там отметили, что госреестр объектов НВОС создан в соответствии с требованиями федерального законодательства. Невыполнение обязанности по подаче заявки на включение в госреестр влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 тысяч до 20 тысяч рублей, на юридических лиц – от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+