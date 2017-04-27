Предпринимателей Камчатки призывают активизировать работу по включению в госреестр объектов НВОС

27.04.2017 02:20:30 (GMT+12)

Предпринимателям и юридическим лицам Камчатского края необходимо активизировать работу по постановке на учёт объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Об этом сообщили в региональном агентстве по обращению с отходами.



«По состоянию на начало апреля к нам поступило всего 205 заявок по постановке объектов НВОС на государственный учёт, 97 объектов по ним включены в региональный госреестр. Между тем, их число на территории края значительно выше. К таким объектам можно отнести, к примеру, объекты производства, энергетики, обезвреживания отходов, очистки сточных вод и другие. Если предприниматели не уверены, оказывают ли их объекты негативное воздействие на окружающую среду, рекомендуем им в любом случае подать заявку – в реестр будут включены только те объекты, которые подлежат учёту. Призываем всех природопользователей ответственно подойти к этому вопросу», - сказали в агентстве.



Там отметили, что госреестр объектов НВОС создан в соответствии с требованиями федерального законодательства. Невыполнение обязанности по подаче заявки на включение в госреестр влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 5 тысяч до 20 тысяч рублей, на юридических лиц – от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.

