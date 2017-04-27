В Москве пройдёт выставка пейзажных фотографий Камчатки

27.04.2017 02:09:27 (GMT+12)

В Москве пройдёт выставка, посвящённая Камчатке. Известный российский фотохудожник Владимир Медведев подготовил панорамные снимки вулканов, водопадов, горных озёр и вулканов, снятые с необычных ракурсов.



Экспозиция состоит из нескольких десятков снимков камчатской природы. Снимки выполнены в крупном формате с использованием высокого качества печати, и объединены единой концепцией.



«Камчатка притягивает меня своими яркими образами. Попадая сюда, оказываешься в мире снов, сказок, фантазий. Все знают, как выглядит привычный лес, пейзаж за окном, но то, с чем сталкиваешься на Камчатке... Подобная местность может существовать лишь в воображении, когда погружаешься в любимую книгу, описывающую жизнь на других планетах или других мирах», – отметил Владимир Медведев.



Часть экспонатов выставки будет представлена в мультимедийном формате. Помимо фотографий, зрители смогут увидеть видеоклипы, снятые с помощью дронов, камеры GoPro и технологии таймлэпс.



Открытие выставки «Камчатка» состоится 27 апреля в 20:00 по адресу: г. Москва, Саввинская набережная, 23 стр. 1. Вход свободный.



Справка:



Владимир Медведев – специализируется на съёмках дикой природы, победитель престижного конкурса BBC Wildlife Photographer of the Year в номинации Eric Hosking Portfolio Award (2013), семикратный финалист и победитель международного фотоконкурса «Золотая Черепаха» (2006-2012), автор альбома «Мир Дикой Природы. Удивительная Монголия», победившего в 2011 году на конкурсе АСКИ «Лучшие Книги Года» и получившего диплом UNESCO «За вклад в диалог культур» (2011). Участник первой фотовыставки на орбите при поддержке Русского Географического Общества.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.