На Камчатке открылась выставка, посвящённая Дню Победы

27.04.2017 02:09:27 (GMT+12)
На полуострове открылась выставка, посвящённая одному из самых значимых праздников страны – Дню Победы. Она проходит в Камчатском центре детского и юношеского технического творчества. Об этом рассказали в министерстве образования и науки региона.
«На выставке представлены стендовые модели судов с механическим двигателем, исторически достоверные копии самолётов, вертолётов, автомототехники и бронетехники. Над экспоната трудились обучающиеся образовательных организаций Камчатского края. Кроме того, на экспозиции представлены портреты участников Великой Отечественной войны из семейных архивов», - сообщили в министерстве.
Там добавили, что выставку можно посетить до 5 мая. Она работает с 10:00 до 16:00 по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ватутина 1"В".
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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