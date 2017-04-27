На Камчатке открылась выставка, посвящённая Дню Победы

27.04.2017 02:09:27 (GMT+12)

На полуострове открылась выставка, посвящённая одному из самых значимых праздников страны – Дню Победы. Она проходит в Камчатском центре детского и юношеского технического творчества. Об этом рассказали в министерстве образования и науки региона.

    «На выставке представлены стендовые модели судов с механическим двигателем, исторически достоверные копии самолётов, вертолётов, автомототехники и бронетехники. Над экспоната трудились обучающиеся образовательных организаций Камчатского края. Кроме того, на экспозиции представлены портреты участников Великой Отечественной войны из семейных архивов», - сообщили в министерстве.

Там добавили, что выставку можно посетить до 5 мая. Она работает с 10:00 до 16:00 по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ватутина 1"В".

Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.

Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.

16+

Locations of visitors to this page