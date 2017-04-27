Ветераны Великой Отечественной войны на Камчатке получат единовременные выплаты ко Дню Победы

27.04.2017 02:09:26 (GMT+12)

Единовременные выплаты по 5 тысяч рублей получат ко Дню Победы ветераны Великой Отечественной войны, проживающие на территории Камчатского края. Об этом сообщили в министерстве социального развития и труда региона.



«Выплаты производятся с 3 апреля участникам войны, труженикам тыла, инвалидам войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, жителям Блокадного Ленинграда. Вдовам ветеранов войны денежные средства будут выплачены в июне», - сказали в министерстве.



Там добавили, что выплаты получат 846 человек. На эти цели из краевого бюджета выделено более 4 миллионов рублей.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.