Ветераны Великой Отечественной войны на Камчатке получат единовременные выплаты ко Дню Победы

27.04.2017 02:09:26 (GMT+12)
Единовременные выплаты по 5 тысяч рублей получат ко Дню Победы ветераны Великой Отечественной войны, проживающие на территории Камчатского края. Об этом сообщили в министерстве социального развития и труда региона.
«Выплаты производятся с 3 апреля участникам войны, труженикам тыла, инвалидам войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, жителям Блокадного Ленинграда. Вдовам ветеранов войны денежные средства будут выплачены в июне», - сказали в министерстве.
Там добавили, что выплаты получат 846 человек. На эти цели из краевого бюджета выделено более 4 миллионов рублей.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+