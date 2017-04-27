В камчатской тундре появились первые в этом году оленята - каюю

27.04.2017 02:09:26 (GMT+12)
В камчатской тундре начался отёл оленей. В табунах уже появились на свет первые в этом году оленята (по-корякски - «каюю»). Окончательные итоги весеннего отёла будут подведены к 1 июня. Об этом сообщили в администрации Корякского округа.
«У камчатских оленеводов наступила ответственная пора. В этот период работники тундры ведут круглосуточное окарауливание табунов во избежание нападения наземных и пернатых хищников. В хозяйствах Быстринского и Тигильского районов отёл наступил в начале апреля, в северных районах края – немного позже», - сказали в администрации.
Параллельно проходит подготовка к летовке. В настоящее время осуществляется завоз продуктов питания для производственных участков «Хаилино» и «Таловка» через портпункт «Тиличики». На участки «Ачайваям», «Манилы» и «Слаутное» продукты закуплены, завоз будет осуществляться в период навигации. Частично завезены горюче-смазочные материалы.
«Успешное проведение отёла и летовочной кампании является залогом достижения хороших производственных показателей для оленеводческих хозяйств», - добавили в администрации.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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