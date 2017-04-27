На Камчатке подведены итоги краевого чемпионата по подводному спорту

27.04.2017 02:09:25 (GMT+12)
Определены победители чемпионата Камчатского края по подводному спорту в дисциплине апноэ. Соревнования прошли в минувшие выходные в бассейне СДЮСШОР по плаванию. Об этом сообщили в министерстве спорта и молодёжной политики Камчатского края.
В соревнованиях приняли участие спортсмены из Елизова и Петропавловска-Камчатского.
«Соревнования в этой дисциплине проводились впервые. Апноэ – это выполнение упражнения на задержке дыхания, включает в себя динамическое в ластах (плавание под водой на дальность) и статическое плавание на воде лицом вниз (на длительность пребывания под водой)», - рассказали в министерстве.
В дисциплине апноэ – динамическое в ластах 1 место занял Олег Щекотов с результатом 107 метров 20 сантиметров. Он же стал победителем в дисциплине апноэ – статическое, показав результат 3 минуты 33 секунды.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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