На Камчатке ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС предоставлены единовременные денежные выплаты

27.04.2017 02:09:25 (GMT+12)
Единовременные денежные выплаты в размере 4 тысяч рублей предоставлены камчатцам, участвовавшим в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, и членам их семей. Об этом сообщили в министерстве социального развития и труда Камчатского края.
«Это был серьезный урок не только для нашей страны, но для всего мира. В ликвидации аварии приняли участие и наши земляки. Они сделали все для того, чтобы мы жили, и мы ими гордимся, - сказали в министерстве. – На сегодняшний день в крае проживают 66 человек, имеющих отношение к тем страшным событиям».
В рамках мероприятий, приуроченных к памятной дате, в этот день в учебных заведениях края прошли тематические линейки, классные часы и выставки рисунков.
Справка:
Двадцать шестого апреля 1986 года произошла катастрофа на Чернобыльской атомной электростанции, в результате чего было загрязнено 140 тыс. кв. км территории СССР, на которой проживали около 7 млн человек. Наибольшему загрязнению подверглись обширные районы территории России, Украины и Белоруссии, в меньшей степени — других европейских стран. На пострадавших территориях РФ проживали около 3 млн человек, из них более 52 тыс. были переселены.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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