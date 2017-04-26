В Коряках сегодня

26.04.2017 17:19:05 (GMT+12)

В Коряках сегодня весь день была хорошая ясная погода. Дул слабый западный ветер. Температура воздуха составила +8. Под утро был заморозок до -5.



На снимке: школа олимпийского резерва и играющие в футбол на спортивной площадке мальчишки.



Фото: Максим БОДА.