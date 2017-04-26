Обзор газеты "Мильковские новости" за 28 апреля 2017 года

26.04.2017 17:00:09 (GMT+12)

Обзор газеты "Мильковские новости" за 28 апреля 2017 года

ИЗБРАН НОВЫЙ СОСТАВ: Отчётно-выборное собрание в районном Совете ветеранов;

ВОПРОС К ВЛАСТИ: Кому положена субсидия?

ОТ ЧЕГО ГОРЯТ ЛЕСА: С 1 мая в районе вводится пожароопасный период;

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ: Районный фестиваль «Песня в солдатской шинели»;

НОВОСТИ СПОРТА: «Авачинский марафон – 2017»;

КУЛЬТУРНЫЙ АНАНС и АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ, посвящённых 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

А также реклама, объявления, поздравления, официальная информация.


«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.

Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.

Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru

Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.

Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.

16+

Locations of visitors to this page