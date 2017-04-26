Обзор газеты "Мильковские новости" за 28 апреля 2017 года

26.04.2017 17:00:09 (GMT+12)

ИЗБРАН НОВЫЙ СОСТАВ: Отчётно-выборное собрание в районном Совете ветеранов;



ВОПРОС К ВЛАСТИ: Кому положена субсидия?



ОТ ЧЕГО ГОРЯТ ЛЕСА: С 1 мая в районе вводится пожароопасный период;



НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ: Районный фестиваль «Песня в солдатской шинели»;



НОВОСТИ СПОРТА: «Авачинский марафон – 2017»;



КУЛЬТУРНЫЙ АНАНС и АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ, посвящённых 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.



А также реклама, объявления, поздравления, официальная информация.





