На юге Камчатки сегодня

26.04.2017 16:55:54 (GMT+12)

На юге Камчатки сегодня пасмурно, хотя обещали солнце. На реке Озерная клюёт голец. Летают вертолеты. Рыбодобывающий флот находится на промысле в Охотском море.



Фото: Фома БЕССРЕБРЕННИКОВ.