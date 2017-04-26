Камчатский краевой суд согласился с иском прокурора о защите гражданина от безработицы

26.04.2017 16:27:25 (GMT+12)

В прокуратуру Мильковского района обратился житель п. Атласово с жалобой на районный центр занятости населения. Заявитель оспаривал решение органа занятости по отказу в признании его безработным.



Проведенная прокуратурой проверка показала, что центр занятости отказал местному жителю в постановке на учет в качестве безработного в связи с отсутствием у него постоянной регистрации в Мильковском районе. При этом заявитель зарегистрирован по месту пребывания в п. Атласово.



Учитывая, что наличие временной регистрации подтверждает проживание гражданина в Мильковском районе, прокуратура признала данный отказ незаконным и внесла директору центра занятости населения представление. Однако по итогам его рассмотрения орган занятости отказался признать мужчину безработным и поставить его на учет в качестве такового.



В связи с этим прокуратура района обратилась в суд в защиту гражданина от безработицы. Мильковский районный суд Камчатского края рассмотрел гражданское дело и удовлетворил требования прокурора в полном объеме.



Несмотря на явное нарушение прав жителя п. Атласово, руководство КГКУ «Центр занятости населения Мильковского района» обжаловало решение суда в апелляционном порядке.

Камчатский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу ответчика и отказал в ее удовлетворении, оставив без изменения решение районного суда, вынесенное по иску прокурора.

Теперь судебный акт вступил в законную силу, его исполнение находится на контроле прокуратуры района.





Наталья ГУДИНА, и.о. старшего помощника прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ, общественностью

и правовому обеспечению

