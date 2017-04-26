Проведена проверка соблюдения требований закона об ограничениях для лиц, имеющих или имевших судимость, подвергающихся или подвергавшихся уголовному преследованию, к трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних

26.04.2017 16:25:28 (GMT+12)

Елизовской городской прокуратурой в марте текущего года в детских учреждениях проведена проверка соблюдения требований закона об ограничениях для лиц, имеющих или имевших судимость, подвергающихся или подвергавшихся уголовному преследованию, к трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних.



Статьей 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации установлено, что к трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, а равно и подвергавшиеся уголовному преследованию за отдельные виды преступлений (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям).



Елизовской городской прокуратурой во многих школах и детских садах, а также учреждениях дополнительного образования для детей установлены многочисленные нарушения указанных требований закона.



У многих работников в личных делах отсутствуют документы о наличии (отсутствии) судимости либо об уголовном преследовании, что является недопустимым, поскольку у работодателя отсутствует информация о том, имеют ли право работники детского учреждения осуществлять в нем трудовую деятельность. При этом нарушения допущены как сотрудниками рабочих профессий (повара, уборщики служебных помещений, сторож и другие), так и сотрудниками педагогического состава.



В результате отсутствия сведений о привлечении работников детского учреждения к уголовной ответственности нарушаются права детей, обучающихся в данном учреждении, на обучение и воспитание в условиях, гарантирующих охрану их жизни и здоровья.

Кроме того, проверка показала, что в отношении ряда работников некоторых детских учреждений ранее правоохранительными органами осуществлялось уголовное преследование.



При этом в нарушение части 3 статьи 351.1 ТК РФ такие работники приняты на работу в отсутствие решений Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Камчатского края.



По данным актам Елизовской городской прокуратурой начальнику Управления образования и начальнику Управления культуры спорта и моложеной политики администрации Елизовского муниципального района внесены представления об устранении нарушений закона. Представления прокуратуры рассмотрены и удовлетворены в полном объеме, прияты меры к устранению допущенных нарушений закона, 3 виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.



Наталья ГУДИНА, и.о. старшего помощника прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ, общественностью

и правовому обеспечению

