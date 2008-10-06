Проведена проверка законности пользования водными объектами или их частями, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Камчатского края

26.04.2017 16:20:51 (GMT+12)



Камчатской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка законности пользования водными объектами или их частями, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Камчатского края.



Проверкой выявлены нарушения, допущенные должностными лицами Министерства, при осуществлении полномочий, осуществляемых в соответствии с Положением о Министерстве природных ресурсов и экологии Камчатского края (далее – Министерство, Положение), утвержденным постановлением Правительства Камчатского края от 12.04.2011№ 137-П, а также такими крупными природопользователями, как ОАО «Озерновский РКЗ № 55», рыболовецкой артелью «колхоз Красный труженик», ООО «Рыбхолкам», ООО Артель «Народы Севера», расположенными в Усть-Большерецком районе Камчатского края.



В ходе проверки установлено, что указанные юридические лица при эксплуатации рыбозаводов в поселках Запорожье, Озерновский и Октябрьский Усть-Большерецкого района осуществляют сброс загрязняющих веществ (сточных вод) в реки Озерная, Большая, впадающие в Охотское море, с нарушением федерального законодательства, установившим запрет на сброс сточных вод и (или) дренажных вод в водные объекты, расположенные в том числе в границах рыбоохранных зон.



Рыбоохранные зоны морей, берега которых полностью или частично принадлежат Российской Федерации, установлены приказом Росрыболовства от 20.11.2010 № 943 «Об установлении рыбоохранных зон морей, берега которых полностью или частично принадлежат Российской Федерации, и водных объектов рыбохозяйственного значения Республики Адыгея, Амурской и Архангельской областей».



Согласно Приложению 1 к указанному приказу рыбоохранная зона установлена для Охотского моря и составляет 500 метров, в соответствии с пунктом 7 Правил установления рыбоохранных зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.10.2008 № 743.



Установлено, что части водных объектов - реки Озерная и Большая, предоставленных Министерством рыбоперерабатывающим компаниям в целях сброса сточных вод, расположены на территории в рыбоохранной зоне Охотского моря.



В связи с выявленными многочисленными нарушениями в адрес, как органа исполнительной власти Камчатского края, так и природопользователей внесены представления с требованием реального устранения выявленных нарушений, в том числе прекращения права пользования водными объектами.



Представление рассмотрено Министерством и удовлетворено. В целях реального устранения указанных в представлении нарушений, Министерством направлены природопользователям предупреждения о предъявлении требования о прекращении права пользования водными объектами.



Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура в преддверии путины в 2017 году напоминает, что в соответствии с действующим законодательством хозяйственная или иная деятельность юридических и физических лиц, оказывающая воздействие на окружающую среду, должна осуществляться на основе принципов соблюдения прав человека на благоприятную окружающую среду, обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности, презумпции экологической опасности планируемой хозяйственной и иной деятельности.



Деятельность, осуществляемая с нарушением природоохранных требований, может быть ограничена, приостановлена или прекращена судом. Опасность причинения вреда может явиться основанием к иску о запрещении деятельности, создающей такую опасность.



Наталья ГУДИНА, и.о. старшего помощника прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ, общественностью

и правовому обеспечению

