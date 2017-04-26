Учащийся техникума подозревается в применении насилия к сотруднику полиции

26.04.2017 16:17:18 (GMT+12)
Следственным отделом по городу Петропавловск-Камчатский следственного управления СКР по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего жителя краевого центра.
Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
По версии следствия, в феврале 2017 года подозреваемый, находясь за рулем автомобиля и остановленный сотрудниками полиции в переулке Заварицкого в городе Петропавловске-Камчатском, с целью пресечения злоумышленником противоправной деятельности, непосредственно после кражи им табачной продукции из торгового павильона, не желая быть задержанным и привлеченным к уголовной ответственности, совершил наезд на своем автомобиле на оперуполномоченного уголовного розыска.
В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
За совершение вышеуказанного преступления, Уголовным кодексом РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
Елена МАТАФОНОВА, старший помощник руководителя следственного управления
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