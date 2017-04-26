Камчатка присоединилась к Всероссийской акции Общественного совета при МВД России «Проверь #ПРАВОзнание»

26.04.2017 14:39:32 (GMT+12)
Основная задача акции – привлечь внимание к вопросам правовой грамотности и повышению правовой культуры подрастающего поколения.
В организации тестирования принимают участие члены общественных советов, сотрудники органов внутренних дел и представители системы образования.
На официальном сайте МВД России, на сайте УМВД России по Камчатскому краю: 41.мвд.рф, а также на сайте информационного партнера акции – «Российской газеты», каждый желающий может сегодня ответить на вопросы теста в режиме онлайн.
Камчатская полиция приглашает юных земляков принять участие в акции и ответить на вопросы.
После подведения итогов анкетирования специалисты органов системы профилактики смогут выяснить, на какие правовые аспекты необходимо обращать внимание в работе с несовершеннолетними при формировании правовой культуры молодежи.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю
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