Несовершеннолетние правонарушители и меры ответственности подростков

26.04.2017 14:37:34 (GMT+12)

За прошедшие сутки в полицейских сводках зарегистрировано три общественно-опасных деяния, совершенных несовершеннолетними. Все они связаны с тайным хищением имущества и совершены подростками, которые не подлежат уголовному преследованию.



Так, в г. Петропавловске-Камчатском 13-летний школьник похитил из кармана куртки, оставленной в холле учебного заведения, сотовый телефон, принадлежащий третьекласснику.

В с. Мильково 10летний подросток, воспользовавшись беспечностью автовладельца, украл из оставленной незапертой машины портмоне, в котором находились деньги, документы и банковская карта.



В с. Манилы девочка 9-ти лет, пришедшая в гости с родителями, похитила 10 тысяч рублей из куртки хозяина дома.

В соответствии с действующим законодательством уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее на момент совершения преступления возраста 16 лет. По нескольким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации уголовная ответственность наступает с 14 лет. Именно с четырнадцатилетнего возраста подросток будет отвечать, например, за убийство, кражу, грабеж, разбой, вымогательство. При этом согласно ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации: несовершеннолетие виновного – смягчающее обстоятельство, которое учитывается судом при вынесении приговора.



Если подросток совершил преступление до 11 лет, то «наказывают» родителей: привлечение к административной ответственности по ст. 5.35 (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Санкция статьи предусматривает максимальный штраф в размере 500 рублей. Сам подросток, будет поставлен на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних для проведения с ним профилактической работы. Еще, по решению суда, до достижения возраста уголовной ответственности он может быть направлен в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП) на срок до 30 суток.



Системность совершения противоправных деяний приводит к постановке вопроса о направлении несовершеннолетнего, не подлежащего уголовной ответственности в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, к которым относятся спецшколы, спецучилища, специальные коррекционные школы, входящие в систему Министерства образования.



Стоит отметить, что в период летних каникул, когда у ребят появляется много свободного времени, число правонарушений и преступлений, совершаемых подростками, как правило, увеличивается. Если несовершеннолетние остаются безнаказанными (во многих случаях потерпевшие не хотят писать в полицию заявления, учитывая возраст детей) то, как показывает практика, они вновь нарушают закон.



Инспекторы по делам несовершеннолетних рекомендуют родителям обеспечивать на летнее время своим детям досуговую занятость, уделять им больше внимания, знать круг общения своих детей, поддерживать отношения с родителями подростков, с которыми их ребенок проводит время. Только внимательный контроль, любовь и забота со стороны взрослых, а не потворствование негативным качествам личности ребенка позволит воспитать гармоничную личность, человека с высоким уровнем ответственности и правосознания.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю

