Происшествия на дорогах края

26.04.2017 14:34:53 (GMT+12)

25 апреля 2017 года на территории Камчатского края зарегистрировано 19 столкновений без пострадавших.



Выявлены три водителя, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Ещё один от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Выявлены семь пешеходов, нарушивших Правила дорожного движения. На стоянку специального хранения отправлено шесть единиц автотранспорта.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю

