Краевые депутаты Редькин и Гранатов помогли издать книгу о детях войны

26.04.2017 13:28:58 (GMT+12)
Книга о детях Великой Отечественной войны, изданная при поддержке депутатов Законодательного Собрания Камчатского края Игоря Редькина и Романа Гранатова, увидела свет.
Её автор – Надежда Халоймова, учитель географии школы Корякского сельского поселения. В книгу вошли истории 84 жителей поселка, чье детство пришлось на годы Великой Отечественной войны. Это уже третья книга Халоймовой о жителях Коряк, изданная при поддержке депутатов. «Я сердце всё отдала селу Коряки. Мне показалось, что это интересно: и о селе написать, и о его людях. Долго думала над названием и остановилась на названии «Детство, опаленное войной». Я тоже ребенок, опаленный войной. Все детство прожила в оккупированном Крыму. Бегала от ночных налетов, пряталась в подвалах, играла в ямах от бомб, поэтому все это – голод, страх, это мое. Когда я стала беседовать с нашими жителями, меня охватила уверенность, что надо это собрать и запечатлеть в письменном виде. 84 человека – дети войны – поделились воспоминаниями. Когда уже обрабатывала их воспоминания, обнаружила, что не знаю многих ветеранов войны нашего поселения, но встречаюсь с их детьми. Поэтому решила дополнить раздел, нашла 25 имен, собрала об этих людях информацию с помощью Совета ветеранов», – сказала Надежда Халоймова.
Предисловие к изданию гласит: «Эта книга для молодых жителей страны, для потомков детей войны. Прислушайтесь не только разумом, но и сердцем к голосам этого поколения. И вы через самые разные частные истории почувствуете дыхание прошлого, в мелких деталях рассмотрите страну, оцените уровень ее экономики и бытовые условиях жизни населения ушедших десятилетий, увидите черточки истории Камчатского края. Вы почувствуете, что в биографиях детей войны главные слова – труд и семья.
На презентации книги ребенок войны, а ныне пенсионерка Алла Лукьяновна Галенчик в знак признательности прочла стихи собственного сочинения: «Я очень благодарна. У меня уже 6 внуков и 7 правнуков. И вот этот дар, который Надежда Васильевна всем нам сделала, я могу теперь передать своим правнукам.
В жизни можно по-разному жить:
В горе жить или в радости,
Вовремя есть и вовремя пить,
Вовремя делать гадости.
А можно и так: на рассвете встать
И, помышляя о чуде,
Книгу о детях войны написать
И подарить её людям».
Надежда Васильевна Халоймова создала в Корякском сельском поселении общественную организацию «Дети войны». Собирает теперь своих подопечных по праздникам, поздравляет с днями рождений. «На юбилеи мы обычно приходим поздравлять вместе с главой поселения. Наши депутаты Редькин и Гранатов всегда предоставляют рыбные наборы в подарок юбилярам. Спасибо за это. Вообще, нам с депутатами очень повезло. По любой первой же просьбе они всегда помогают. Я знаю, что и школе нашей корякской много сделали: окна помогли вставить. Вот финансируют уже третью мою книгу о родном селе. Сама бы я не смогла осилить. Причем без каких-то там настойчивых просьб, просто сказала – и они предоставили средства. Я благодарна и с уважением называю имена этих людей, считаю, что они по-доброму работают на своем участке, поддерживают нашу организацию Корякского сельского поселения «Дети войны», – рассказала Халоймова.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Камчатского края.
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