Валерий Раенко: Банковские услуги должны быть доступны жителям камчатской глубинки

26.04.2017 13:28:57 (GMT+12)

Фракция «ЕДИНОЙ РОССИИ» в Законодательном Собрании Камчатского края обратилась к губернатору Владимиру Илюхину с предложением создать межведомственную рабочую группу по решению проблемы обеспеченности жителей банковскими услугами на селе.



На заседании под председательством руководителя фракции, первого заместителя председателя Законодательного Собрания Андрея Копылова накануне обсуждались острые проблемы: малое количество банкоматов и других банковских устройств в отдаленных населенных пунктах края; ограниченное количество структурных банковских подразделений в труднодоступных селах; проблемы с наличием помещений, соответствующих требованиям Банка России по безопасности, по хранению наличных денежных средств, по охране указанных помещений и иным; низкое качество связи для оказания безналичных банковских услуг в отдаленных поселках края и другие.



На вопросы депутатов ответили руководитель управления Центробанка России по Камчатскому краю Альбина Конжеровская и глава регионального филиала Сбербанка Алексей Чванов. Участие во встрече приняли также представили других финансово-кредитных организаций, представленных на территории края.



Председатель Законодательного Собрания Камчатского края Валерий Раенко считает, что, объединив усилия банковского сообщества, региональной власти, органов местного самоуправления и правоохранительных органов, можно создать условия для обеспечения жителей глубинки банковскими услугами. «Проблема на сегодняшний день чрезвычайно остра, и она очень негативно отражается на социальном самочувствии населения. Люди задаются вопросом, как получить и распоряжаться тем, что заработал? Где-то нет возможности снять средства с карты, где-то нет возможности расплатиться ввиду отсутствия терминалов. Естественно, люди считают, что в ответе за все власть, и данная ситуация – показатель эффективности её работы. Я благодарен банковскому сообществу, что вы сегодня пришли на эту встречу. Она ознакомительная, сразу решить все вопросы, безусловно, невозможно. Поэтому мы инициируем создание рабочей группы. Попросим определиться, кто войдет в неё от банковского сообщества, кто – от правоохранительных органов. Проблемы, которые мешают развитию банковской сети на селе, – комплексные, и решать их надо пошагово всем вместе», – сказал Раенко.



Он поблагодарил руководство Сбербанка за конструктивную позицию. «Вы пошли навстречу, когда стоял вопрос о закрытии отделений в ряде сел. Мы понимаем, что эти отделения для вас нерентабельны, их сохранение – определённый риск. Тем не менее, вы пошли на это, чтобы не создавать социальную напряжённость. Уверен, сообща мы сможем выработать алгоритм, при котором банковские организации в дальнейшем минимизируют свои риски на селе и получат возможность нормально работать и обеспечивать людей необходимыми услугами», – сказал Валерий Раенко.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Камчатского края.