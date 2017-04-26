На Камчатке началась контрольная проверка физической подготовки личного состава соединения подводных лодок ТОФ

26.04.2017 13:28:52 (GMT+12)

В Подводных Силах Тихоокеанского флота началась контрольная проверка комиссией Главного штаба Военно-Морского Флота физической подготовки личного состава противоавианосного соединения подводных лодок.



Комиссия проверит физическую подготовку военнослужащих, теоретическую и методическую подготовку командиров подразделений, групп, боевых частей и дивизионов подводных лодок, а также качество управления физической подготовкой в соединении.



Военнослужащие выполнят упражнения на силу, выносливость, ловкость и быстроту, сдадут зачёты в таких упражнениях как челночный бег, подтягивание на перекладине, отжимание, жим штанги, бег на дистанцию 1 километр и плавание на 50 метров.



Контрольная проверка в Подводных Силах Тихоокеанского флота продлится в течение 5 дней.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе вво.