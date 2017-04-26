«Бастион» впервые примет участие в параде Победы на Камчатке

26.04.2017 13:28:51 (GMT+12)
На Камчатке во время торжественных мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет парад военной техники, состоящей на вооружении войск и сил на Северо-востоке России.
По улицам Петропавловска-Камчатского пройдут новейшие станции спутниковой связи на базе БТР-80, подвижные минометные и зенитные ракетные расчеты на автомобилях «Камаз», пусковые установки ЗРК С-400 «Триумф», реактивные системы «Град» и специальная техника химических подразделений, общим количеством более 20 единиц.
Впервые для жителей края будут представлены пусковые установки берегового ракетного комплекса «Бастион», поступившего на вооружение камчатской группировки в 2017 году.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе вво.
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