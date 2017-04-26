Предпринимателей приглашают к участию в конкурсе на лучшее украшение предприятия к Первомаю

26.04.2017 12:27:27 (GMT+12)

Конкурс на лучшее украшение предприятия к празднику Весны и Труда проводится в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщили в Управлении экономического развития и имущественных отношений краевого центра.



Участие в конкурсе могут принять юридические лица, независимо от организационно-правовой формы, индивидуальные предприниматели без образования юридического лица.



«Просим вас принять участие в создании нарядного облика Петропавловска-Камчатского, и в преддверии торжеств украсить ваше предприятие первомайской символикой: цветы, шары, флаги. Всё это подарит горожанам радость и хорошее настроение», - сказали в управлении.



Для участия в конкурсе необходимо прислать заявку на электронную почту NTrufanova@pkgo.ru до 28 апреля 2017 года. В заявке необходимо указать наименование юридического лица, товарищества собственников жилья или управляющей компании либо фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, место нахождения организации либо предприятия, фасад которого будет празднично украшен.



Победители будут награждены памятными призами.



1 мая 2017 года жюри конкурса проведет осмотр фасадов зданий организаций, которые подали заявки.



Дополнительную информацию можно получить по телефонам 23-50-22, 23-52-97.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.