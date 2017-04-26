В связи с репетицией парада Победы в течение нескольких дней в центре Петропавловска будет ограничено движение автотранспорта

26.04.2017 12:27:26 (GMT+12)

Вниманию автомобилистов! 6 и 7 мая, на время проведения генеральной репетиции парада Победы с привлечением военной техники, в центре Петропавловска – на ул. Ленинской и площади В.И. Ленина будет перекрыто движение автотранспорта. Ограничение будет действовать с 10:00 до 12:00. В этот период двустороннее движение автомобилей будет осуществляться по ул. Советской в двух направлениях.



Управление городского хозяйства обращается к водителям с убедительной просьбой с пониманием отнестись к столь значимому мероприятию, заранее выбирать альтернативные маршруты движения и строго выполнять предписания дорожных знаков.



Кроме того, в целях подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию 72-ой годовщины Победы, с 24 по 28 апреля на главной площади города проходят обычные репетиции парада без привлечения техники. В дни репетиции знаки, запрещающие парковку на площади имени Ленина, а также леерные ограждения по периметру площади устанавливают в центре города уже с 7 утра. Непосредственно репетиции будут проходить с 15 до 17:30 часов.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.