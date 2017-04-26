Очередной субботник пройдет в Петропавловске в пятницу, 28 апреля

26.04.2017 13:14:31 (GMT+12)

Очередная общегородская уборка пройдет в Петропавловске-Камчатском в пятницу, 28 апреля. Накануне в администрации краевого центра состоялось заседание рабочей группы по проведению общегородских мероприятий по санитарной очистке города.



«Субботники в Петропавловске проходят каждую пятницу, однако работа по очистке города не останавливается и в течение недели. В порядок уже приведен парк Победы, памятник участникам Курильского десанта, уборки прошли на территории многих учебных заведений Петропавловска- школ, детских садов, ВУЗов. Продолжаются работы по вывозу песка с обочин городских дорог. Необходимо нарастить темпы уборки улиц, скверов, парков и дворовых территорий для того, чтобы встретить майские праздники в чистом городе», - сказал Заместитель Главы администрации Дмитрий Платонов.



На совещании определены новые участки для проведения субботников, а также назначены ответственные за их уборку. Кроме того, руководителям органов администрации, ответственных за проведение субботников, ещё раз напомнили о необходимости уведомления подведомственных учреждений, предприятий и организаций, расположенных в черте города, об участии в субботниках. В преддверии очередной общегородской уборки, подобные рекомендации получат управляющие организации, предприниматели и трудовые коллективы Петропавловска-Камчатского.



«В целях подготовки города к проведению майских праздников, в пятницу, 28 апреля, субботник пройдет в центре краевой столицы - вдоль набережной Култучного озера, на площади им. Ленина, Аллее Флота, Мехзаводе, а также в других районах. Уборку организуют вдоль откосов магистральных дорог, в парках и скверах, продолжат наводить порядок и на территории предприятий и образовательных учреждений», - подчеркнули на совещании.



Администрация Петропавловска призывает всех горожан, предпринимателей, сотрудников предприятий и организаций не оставаться в стороне и навести порядок на своих подведомственных территориях! Все, кто пожелает принять участие в наведении порядка и чистоты на территории города, за получением инвентаря могут обратиться в муниципальное казенное учреждение «Управление благоустройства города Петропавловска-Камчатского» (46-81-10; 41-03-93). Все на субботник!





Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.