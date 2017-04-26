Специальная машина «Магнум» ремонтирует дороги в центре Петропавловска-Камчатского

26.04.2017 12:27:26 (GMT+12)

Специальная машина «Магнум» ремонтирует дороги в центре Петропавловска-Камчатского

Во вторник, 25 апреля, в Петропавловске-Камчатском был дан старт ремонтной кампании. На дороги краевой столицы вышла специальная машина «Магнум» с помощью которой дорожные службы закрывают глубокие ямы на центральных дорогах.

«Для того, чтобы подготовить центр города к празднованию 1 и 9 мая, выбоины и глубокие ямы на улице Ленинской и Советской подрядчики заделывают с помощью спец.машины «Магнум». После запуска асфальтобетонного завода – ориентировочно в середине мая – ремонтная кампания начнется повсеместно», - подчеркнули в Управлении дорожного хозяйства.

Там добавили, в перечень объектов, подлежащих ямочному ремонту в 2017 году, включено более 60 адресов. Объем работ составит около 20 тысяч квадратных метров дорог. На проведение данных работ выделено более 45 миллионов рублей.

Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.

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