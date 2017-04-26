В детском саду при школе №33 начинают выбор подрядчика для выполнения внутренних работ

26.04.2017 13:14:32 (GMT+12)
В детском саду при средней школе №33 Петропавловска-Камчатского начинается процедура выбора подрядной организации для выполнения внутренних отделочных работ. Об этом говорилось в ходе выездного совещания Главы города Виталия Иваненко. Вместе с ним на объект, на котором выполнялись работы по сейсмоусилению, приехали руководитель Управления образования Петропавловска Грант Шайгородский и представитель подрядной организации.
Комиссия сделала обход здания и оценила объем и качество выполненных работ.
Было отмечено, что в целом подрядчик свои обязательства выполнил. Однако до сих пор остались недочеты, которые подрядчик обязан будет устранить в ближайшее время.
«На данный момент ничего не мешает начинать работы по определению подрядчика для внутренних работ: отделочных, закупки инвентаря, мебели. Надеюсь, что уже в этом году дети смогут вернуться в здание детского сада», - сказал, подводя итоги, Виталий Иваненко.
Глава Петропавловска-Камчатского подчеркнул, что перед руководством города, перед руководителями системы образования стоит задача развития инфраструктуры, обновления материально-технической базы, создания безопасных и комфортных условий для воспитанников. В 2017 году только на ремонт образовательных учреждений Петропавловска-Камчатского будет направлено более 125 млн. рублей.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.
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