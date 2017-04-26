Пять тысяч единиц контрафактной продукции выявлено камчатскими таможенниками

26.04.2017 12:27:26 (GMT+12)

Должностные лица Камчатской таможни осуществляют контроль за соблюдением прав интеллектуальной собственности, и в пределах своей компетенции оказывают противодействие незаконному обороту объектов интеллектуальной собственности и распространению на внутреннем рынке контрафактных товаров. Выявление контрафактной продукции, в том числе товаров, произведенных с нарушением авторских и смежных прав, является одной из приоритетных задач таможенных органов.



Ввоз товара, с нанесенным товарным знаком, без согласия его правообладателя, является нарушением прав интеллектуальной собственности. Таможенными органами осуществляется взаимодействие с правообладателями товарных знаков.



Так, за период с 2016 года по настоящее время Камчатской таможней было осуществлено приостановление около 10 тысяч единиц товаров с признаками контрафактности, маркированных следующими товарными знаками: DANFOSS, DOOSAN, MOBILL, CUMMINS, SUNOCO, MOBIL, TUKZAR, HYUNDAI, KOMATSU, LG. По итогам работы почти 5 тысяч единиц товаров признаны контрафактными.



Ежемесячно на официальном сайте ФТС Росси размещается информация о новых товарных знаках, зарегистрированных в таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности.



Кроме того, в целях защиты прав интеллектуальной собственности и предотвращению распространения контрафактной продукции Камчатской таможней осуществляется сотрудничество с УМВД РФ по Камчатскому краю.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в Камчатской таможне.

