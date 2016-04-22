Резидент свободного порта на Камчатке начинает обустройство участка для целей применения таможенной процедуры свободной таможенной зоны

26.04.2017 12:27:26 (GMT+12)

В Камчатской таможне состоялась рабочая встреча с представителями компании ООО «Новый дом», которая с 30.01.2017 является резидентом свободного порта Владивосток. В рамках соглашения о деятельности на территории свободного порта, заключенного с АО «Корпорация развития Дальнего востока», ООО «Новый дом» строит в городе Петропавловске-Камчатском гостиничный комплекс.



В ближайшее время резидент начнет работы по обустройству и оборудованию участка для целей применения таможенной процедуры свободной таможенной зоны. Напомним, что применение данной таможенной процедуры, наряду с налоговыми льготами, является одним из преимуществ, предусмотренных для резидентов свободного порта, так как при помещении товаров под данную таможенную процедуру ввозные таможенные пошлины, налоги не уплачиваются. Таможенную процедуру свободной таможенной зоны ООО «Новый дом» планирует применять в отношении иностранных строительных материалов и иных товаров, которые будут ввозиться на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для реализации данного инвестиционного проекта.



Одним из требований процедуры свободной таможенной зоны, применяемой в свободном порту Владивосток, является обустройство и оборудование участка резидента в соответствии с установленными требованиями, а также функционирование на таком участке зоны таможенного контроля.



В ходе рабочей встречи специалисты Камчатской таможни совместно с представителями ООО «Новый дом» подробно рассмотрели Требования к обустройству и оборудованию территории свободного порта Владивосток, на которой применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, утвержденные приказом Минфина России от 22.04.2016 № 53н. По словам представителей компании, некоторые сложности возникают у резидента в связи с тем, что автоматизированная система учета товаров в свободном порту Владивосток, создание которой предусмотрено статьей 26 Федерального закона «О свободном порте Владивосток», до настоящего времени не разработана. При этом использование данной автоматизированной системы могло бы существенно упростить для резидента соблюдение требований к обустройству и оборудованию участка.



После обустройства и оборудования участка в соответствии с установленными требованиями резидент обратится в Камчатскую таможню с заявлением о создании зоны таможенного контроля, после рассмотрения которого ООО «Новый дом» получит возможность применять таможенную процедуру свободной таможенной зоны.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в Камчатской таможне.