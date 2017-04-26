Андрей Стуков поздравил педагогов средней школы № 42 Петропавловска-Камчатского с юбилейными датами

26.04.2017 12:27:25 (GMT+12)
Торжественное собрание педагогического коллектива средней школы № 42 состоялось во вторник, 25 апреля.
Лидер камчатских сторонников, депутат Законодательного Собрания Камчатского края Андрей Стуков поздравил Нину Михайловну Маяковскую и Галину Николаевну Сарманееву с юбилейными датами, вручил Благодарственные письма Законодательного Собрания Камчатского края и поблагодарил за многолетний добросовестный труд, личный вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения и высокий профессионализм.
«Спасибо вам за доброту, за мудрость и терпение, за ваш ежедневный труд! Пусть вас никогда не покидает вдохновение, а работа приносит только удовольствие! Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!», - сказал Андрей Стуков.
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