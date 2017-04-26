Обзор газеты "Камчатское время" за 26 апреля 2017 года

26.04.2017 12:49:59 (GMT+12)

ТРУТНЕВ ДОБАВИТ ЗЕМЛИ. На Камчатке будет расширен перечень земель, передаваемых в рамках закона о дальневосточном гектаре.



НА ДАЧЕ НЕКОГДА МАЯТЬСЯ. ПОРА РАБОТАТЬ! Лунный календарь садовода-огородника на май. Время камчатское!



ПРИЗЫ УЛЕТЕЛИ, НО ИНТРИГА ОСТАЛАСЬ! По следам экстремального Мутновского марафона.