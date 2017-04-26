Камчатские спасатели посетили офицерский бал

26.04.2017 12:27:26 (GMT+12)

ФОТО: http://www.poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=5679



В городе Елизово на Камчатке прошёл офицерский бал, в котором приняли участие офицеры войсковых частей, дислоцирующихся на территории Елизовского района, действующие офицеры Камчатского спасательного центра МЧС России и члены их семей.



Дамы в бальных платьях из кружев и тонких полупрозрачных тканей, офицеры в парадных мундирах открыли вечер традиционным для балов танцем «Полонез».

На протяжении всего вечера в ярко освещенном и празднично оформленном зале КДЦ «Гейзер» звучала живая музыка в исполнении городского духового оркестра г. Петропавловск-Камчатский под управлением Валерия Шмидта.

Кроме того, на балу выступили коллектив бального танца «Кантилена», хореографический коллектив ЦКД «Сероглазка» и вокалист Елизовского районного дома культуры Андрей Селюк, а также солистка Анастасия Зубакова. Для гостей вечера были организованы тематическая фотозона и праздничный фуршет.

Провели мероприятие отдел по культуре, молодёжной политике, физической культуре и спорту Администрации Елизовского городского поселения при содействии «Центра культуры и досуга «Сероглазка» и Управления культуры Петропавловск-Камчатского городского округа.





Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-центре Камчатского Спасательного центра МЧС России.