Камчатские спасатели посетили офицерский бал

26.04.2017 12:27:26 (GMT+12)
ФОТО: http://www.poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=5679
В городе Елизово на Камчатке прошёл офицерский бал, в котором приняли участие офицеры войсковых частей, дислоцирующихся на территории Елизовского района, действующие офицеры Камчатского спасательного центра МЧС России и члены их семей.
Дамы в бальных платьях из кружев и тонких полупрозрачных тканей, офицеры в парадных мундирах открыли вечер традиционным для балов танцем «Полонез».
На протяжении всего вечера в ярко освещенном и празднично оформленном зале КДЦ «Гейзер» звучала живая музыка в исполнении городского духового оркестра г. Петропавловск-Камчатский под управлением Валерия Шмидта.
Кроме того, на балу выступили коллектив бального танца «Кантилена», хореографический коллектив ЦКД «Сероглазка» и вокалист Елизовского районного дома культуры Андрей Селюк, а также солистка Анастасия Зубакова. Для гостей вечера были организованы тематическая фотозона и праздничный фуршет.
Провели мероприятие отдел по культуре, молодёжной политике, физической культуре и спорту Администрации Елизовского городского поселения при содействии «Центра культуры и досуга «Сероглазка» и Управления культуры Петропавловск-Камчатского городского округа.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-центре Камчатского Спасательного центра МЧС России.
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