Камчатские спасатели убыли на региональные соревнования по спасательному делу в город Хабаровск

26.04.2017 12:27:25 (GMT+12)
Сборная команда спасателей Камчатского спасательного центра (СЦ) МЧС России убыла в Хабаровск для участия в региональных соревнованиях по спасательному делу. Ожидается, что в этих соревнованиях примут участие не менее 6 команд со всего Дальнего Востока.
Камчатской команде предстоит пройти ряд испытаний, в которых они покажут свое мастерство и умения. Среди испытаний будут такие виды спасательных нормативов как: действие спасательного расчета при дорожно-транспортном происшествии, оказание первой помощи пострадавшим, проверка теоретических знаний спасателей и другие.
Напомним, 20 марта в Камчатском спасательном центре прошли внутренние соревнования по спасательному спорту. В результате этих состязаний была выявлена лучшая команда из 5 спасателей, которые теперь составляют сборную Камчатского СЦ по спасательному спорту. Члены сборной на деле доказали, что имеют твердые знания и уверенно обращаются со спасательным оборудованием. У каждого из спасателей есть практический опыт оказания помощи пострадавшим и спасения погибающих в самых разных условиях, свойственным нашему региону. В состав сборной вошли следующие военнослужащие:
1. капитан Евгений Старшинов;
2. сержант Артём Каруна;
3. сержант Егор Егоров;
4. младший сержант Александр Шмелёв;
5. ефрейтор Александр Четырин.
Руководство и личный состав спасательного центра желает камчатской команде успеха и высоких результатов.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-центре Камчатского Спасательного центра МЧС России.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+