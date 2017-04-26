Камчатские спасатели убыли на региональные соревнования по спасательному делу в город Хабаровск

26.04.2017 12:27:25 (GMT+12)

Сборная команда спасателей Камчатского спасательного центра (СЦ) МЧС России убыла в Хабаровск для участия в региональных соревнованиях по спасательному делу. Ожидается, что в этих соревнованиях примут участие не менее 6 команд со всего Дальнего Востока.



Камчатской команде предстоит пройти ряд испытаний, в которых они покажут свое мастерство и умения. Среди испытаний будут такие виды спасательных нормативов как: действие спасательного расчета при дорожно-транспортном происшествии, оказание первой помощи пострадавшим, проверка теоретических знаний спасателей и другие.



Напомним, 20 марта в Камчатском спасательном центре прошли внутренние соревнования по спасательному спорту. В результате этих состязаний была выявлена лучшая команда из 5 спасателей, которые теперь составляют сборную Камчатского СЦ по спасательному спорту. Члены сборной на деле доказали, что имеют твердые знания и уверенно обращаются со спасательным оборудованием. У каждого из спасателей есть практический опыт оказания помощи пострадавшим и спасения погибающих в самых разных условиях, свойственным нашему региону. В состав сборной вошли следующие военнослужащие:

1. капитан Евгений Старшинов;

2. сержант Артём Каруна;

3. сержант Егор Егоров;

4. младший сержант Александр Шмелёв;

5. ефрейтор Александр Четырин.



Руководство и личный состав спасательного центра желает камчатской команде успеха и высоких результатов.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-центре Камчатского Спасательного центра МЧС России.

