Отряд истребителей-перехватчиков МиГ-31 совершил длительный перелет с Камчатки в Забайкалье

26.04.2017 12:27:24 (GMT+12)
Звено истребителей-перехватчиков МиГ-31 авиабазы морской авиации Тихоокеанского флота, дислоцированной на Камчатке, в боевом снаряжении совершило длительный перелет на аэродром Домна авиационного соединения ВКС России в Забайкалье.
Дальность перелета составила более 3500 километров. В ходе полета летчики-истребители выполнили задачи противовоздушной обороны с отработкой элементов воздушного боя.
В Забайкалье камчатские летчики проведут учебно-боевые полеты над незнакомой местностью с отработкой задач по своему предназначению, примут участие в летно-тактическом учении по перехвату крылатых ракет с выполнением боевых стрельб.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе вво.
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