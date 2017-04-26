Отряд истребителей-перехватчиков МиГ-31 совершил длительный перелет с Камчатки в Забайкалье

26.04.2017 12:27:24 (GMT+12)

Звено истребителей-перехватчиков МиГ-31 авиабазы морской авиации Тихоокеанского флота, дислоцированной на Камчатке, в боевом снаряжении совершило длительный перелет на аэродром Домна авиационного соединения ВКС России в Забайкалье.



Дальность перелета составила более 3500 километров. В ходе полета летчики-истребители выполнили задачи противовоздушной обороны с отработкой элементов воздушного боя.



В Забайкалье камчатские летчики проведут учебно-боевые полеты над незнакомой местностью с отработкой задач по своему предназначению, примут участие в летно-тактическом учении по перехвату крылатых ракет с выполнением боевых стрельб.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе вво.