Бывшие потребители АО «Оборонэнергосбыт» перешли к «Камчатскэнерго» без долгов и переплат

26.04.2017 12:27:24 (GMT+12)

ПАО «Камчатскэнерго» доводит до сведения жителей домов, запитанных от сетей Министерства Обороны РФ, что за информацией о переплатах и долгах, возникших у них до 1 января 2017 года необходимо обращаться в АО «Оборонэнергосбыт». Все абоненты, чьи дома запитаны от сетей Министерства Обороны РФ, перешли на расчеты с «Камчатскэнерго» без долгов и переплат. Если на 1 января у абонента была задолженность, то ее будет взыскивать АО «Оборонэнергосбыт». Если у потребителя на 1 января были внесены авансовые платежи, то ему необходимо обратиться в АО «Оборонэнергосбыт» с заявлением о возврате денежных средств. Сбытовая организация в соответствии с законодательством переведет переплаты на расчетный счет абонента.



Напомним, что функции по расчету потребителей камчатского филиала АО «Оборонэнергосбыт» переданы гарантирующему поставщику в центральном энергоузле полуострова – ПАО «Камчатскэнерго» с 1 января 2017 года.

С 1 января 2017 года оплатить потребленную электроэнергию можно в кассах филиала ПАО «Камчатскэнерго» Энергосбыт, филиалах ПАО «Сбербанк» и «Сбербанк онлайн», а также в терминалах самообслуживания и на официальном сайте энергокомпании kamenergo.ru и в личном кабинете потребителя.



Обращаем внимание абонентов, что ПАО «Камчатскэнерго» ежемесячно до 15 числа направляет в адрес ПАО «Сбербанк России» обновленную базу лицевых счетов с информацией о проведенных расчетах для потребителей. Если при оплате через «Сбербанк-онлайн», система не находит лицевой счет абонента, это означает, что расчет еще не передан в ПАО «Сбербанк России» и потребитель может повторить оплату позже, либо воспользоваться альтернативными способами оплаты.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в ПАО «Камчатскэнерго».