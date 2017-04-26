Ваш помощник - мобильное приложение

26.04.2017 10:42:45 (GMT+12)

Узнать о долгах, оплатить их и даже подписаться на уведомления о новых задолженностях, можно просто установив официальное приложение ФССП.



О возможностях «Банк данных исполнительных производств» гражданам регулярно рассказывают и в СМИ, и на встречах с сотрудниками службы судебных приставов. Однако не всегда есть возможность воспользоваться компьютером, чтобы посетить сайт и узнать о своих долгах.



Для таких случаев Федеральная служба судебных приставов России разработала мобильное приложение. С помощью приложения «ФССП» можно узнавать сведения о наличии задолженностей и оплачивать их. В приложении можно оформить подписку на получение актуальных данных по исполнительным производствам. При оформлении подписки, с каждым обновлением информации в банке данных, будет отправляться сообщение о появлении у вас новой задолженности.



Также можно ознакомиться с официальной информацией о порядке обращения в органы Федеральной службы судебных приставов. В специальном разделе представлена необходимая информация, разъясняющая регламент работы ФССП России с обращениями граждан.



Приложение «ФССП» можно установить на мобильный телефон с операционной системой iOS, Android и Windows Phone.





Медея САМНИДЗЕ, пресс-секретарь УФССП России по Камчатскому краю



