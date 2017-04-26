Обзор «Российской газеты» за 26 апреля 2017 года

26.04.2017 06:08:42 (GMT+12)

Контроль

Считатели «РГ»

Глава Счетной палаты Татьяна Голикова ответила на вопросы читателей газеты

Татьяна Зыкова

За год сумма нарушений, обнаруженных Счетной палатой, увеличилась почти до 966 миллиардов рублей. Главным образом за счет вольных и невольных ошибок в бюджетном и бухгалтерском учете, в финансовой отчетности.

Об этом рассказала председатель Счетной палаты Татьяна Голикова, отвечая на вопросы читателей «Российской газеты». Около пятисот писем пришло от них на «Деловой завтрак» с главой Счетной палаты. Все послания мы передали Татьяне Алексеевне. На большинство из них она ответила лично адресатам. А мы публикуем наиболее часто повторяющиеся вопросы.

Интервью – на 1 полосе



ПРОГНОЗ

Тепленькая пошла

Глава Росгидромета Александр Фролов: К майским праздникам температура воздуха подойдет к норме и даже превысит ее

Ирина Жандарова

Холодный апрель подходит к концу, в последних числах месяца температура вернется к норме. А скоро за неверный прогноз погоды придется винить не метеорологов, а себя.

Руководитель Росгидромета Александр Фролов рассказал «Российской газете», что уже есть технологии, позволяющие каждому владельцу гаджета стать поставщиком метеоданных и сделать свой вклад в создание прогнозов. А еще он сообщил, какая погода нас ждет на майские праздники.

Интервью – на 1 полосе



ВЫСТАВКА

Царевна Лебедь едет в Казань

Зельфира Трегулова о новом проекте Третьяковской галереи

Жанна Васильева

В Казанском кремле 29 апреля открывается выставка «Гений века» — первый проект в рамках программы сотрудничества Третьяковской галереи и Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан. Директор Третьяковки Зельфира Трегулова рассказала «РГ» об особенностях нового проекта.

Интервью – на 9 полосе



ФИНАНСЫ

Готовьте деньги

Минфин начинает продажу «народных» облигаций

Юлия Кривошапко

Продажи облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н) стартуют 26 апреля. С их помощью министерство финансов хочет занять у граждан до 15 миллиардов рублей. Впрочем, главная задача нового инструмента заключается в повышении финансовой грамотности россиян и воспитании внутреннего инвестора, подчеркивают в минфине.

Номинальная стоимость одной облигации — тысяча рублей. Купить можно будет от 30 бумаг до 15 тысяч. То есть минимальная сумма вложений в новый инструмент составляет 30 тысяч рублей, максимальная — 15 миллионов рублей.

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ДОКУМЕНТ

Нет статьи — есть работа

КС запретил увольнять сотрудников ФСИН за факт судимости

Мария Голубкова, «Российская газета», Санкт-Петербург

Увольнять работников Федеральной службы исполнения наказаний с судимостью Конституционный суд запретил, если соответствующей статьи больше нет в Уголовном кодексе. Соответствующее постановление публикует «РГ».

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КОНТРОЛЬ

Сладко не получится

Практически каждая вторая упаковка сгущенного молока — фальсификат

Марина Гусенко

Практически каждая вторая упаковка сгущенного молока в России — фальсификат, она содержит внутри совсем не тот продукт, о котором идет речь на этикетке. Таковы результаты исследования Роскачества.

Всего было протестировано сгущенное молоко жирностью 8,5 процента 27 торговых марок. Проверялось оно по 92 показателям качества и безопасности, в том числе на содержание загустителей, крахмала, растительных жиров, содержание сахара и количество лактозы.

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Инициатива

Дом дошел до лампочки

У россиян может появиться шанс не платить налог на недвижимость

Ольга Игнатова

Освободить собственников жилых и нежилых помещений в энергоэффективных домах от уплаты налога на имущество предложили депутаты Госдумы.

В Комитете по энергетике напомнили, что большинство российских жилых домов, построенных несколько десятилетий назад, имеют очень низкую энергоэффективность. По мнению депутатов, нужно стимулировать собственников проводить реконструкцию, в том числе при капитальном ремонте многоквартирных домов. Самой оптимальной мерой, считают они, является освобождение собственников от уплаты налога на имущество. Правда, не навсегда, а на три года.

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Проект

Посылки летят в руки

Почта ведет переговоры с электронными барахолками

Татьяна Шадрина

Популярные ресурсы по продаже и перепродаже нужных и ненужных вещей в конце года могут запустить услугу по пересылке товаров от продавца покупателю через «Почту России». Переговоры по этому поводу уже ведутся, отметили почтовики.

Схема очень простая, на ресурсах объявлений по продаже вещей появится специальная «кнопка» — доставка через почтовое отделение.

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Продовольствие

Посредник на хвосте

Федеральная антимонопольная служба выяснила, почему рыба в России такая дорогая

Рачик Петросян, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы

Доля посредников в цене на рыбу составляет около 25 процентов. Если исключить этот фактор, стоимость продукции для потребителей заметно снизится. Это одна из мер, предложенных Федеральной антимонопольной службой для ограничения цен на рыбу.

По данным Росстата, цены на рыбу у производителей за прошлый год выросли на 3,3 процента. В 2015 году она подорожала почти в полтора раза.

В декабре президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе совместно с минэкономразвития и минсельхозом разработать меры по ограничению роста стоимости рыбы. Свои предложения ведомства уже направили в правительство.

Наиболее эффективными из них ФАС считает развитие на территории страны аквакультуры (рыбоводства) и альтернативных способов торговли рыбой.

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("Российская газеты").